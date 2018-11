Verdwenen van graf doodgeboren Thijs: ‘Alstublieft, zet het muisje terug'

Allerzielen

Afgelopen vrijdag ontdekte ze dat het betonnen sokkeltje met daarop het koperen muisje was verdwenen. ,,Eerder die week was de crematie van mijn plotseling overleden zus. Er waren bloemstukken over, die we een goede bestemming wilden geven. Het leek me een goed idee om vrijdag op Allerzielen en onze bloemstukken bij het graf van Thijs te zetten. Toen we aankwamen zagen we dat iemand drie Spaanse margrieten had neergezet. Geen idee wie dat had gedaan, maar het was ontzettend lief. Maar we zagen ook dat het muisje was verdwenen. We hebben nog in de omgeving gekeken. Misschien had er een kindje mee gespeeld en het muisje per ongeluk bij het verkeerde graf terug gezet, maar we konden het muisje nergens vinden.''