De gemeente zat vreselijk in zijn maag met het mysterie van de verdwenen portretschildering van Cornelis 'Neel’ de Kort die het grootste deel van zijn leven in Gilze als kunstenaar actief was. Want het schilderij was aan de gemeente geschonken onder het beding dat het nooit 'vervreemd’ mocht worden. Dat was in een raadsbesluit vastgelegd.