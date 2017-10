'Verdwaalde Cobra' Piet van Riel is niet meer

Piet van Riel loopt naar de smalle ramen. ,,Hier in mijn eentje ben ik dicht bij de zon."

Even stopt de woordenstroom. Zoals hij schildert, praat de Oosterhoutse kunstenaar. Een interview in een watertoren in Made. Het is 2013. Hier vindt de niet te stuiten schilder de rust om te bedenken in plaats van te maken. ,,Ik heb meer inspiratie dan tijd", zegt de autodidact.

Hij heeft haast. Als opgroeiende tiener in een gezin van acht in de Rulstraat kon hij de drang om te schilderen al niet tegenhouden. Hij verbouwde de duiventil tot atelier. Van zijn ouders moest hij een vak leren. Was 23 jaar schademonteur. 's Avonds pakte hij de kwast. Schilderde met Buisman, een soort koffiestroop. Sombere landschappen. In die periode verkocht hij nooit een schilderij.

Reizen

Tijdens zijn reizen met vrouw Janny, 'mijn grote liefde', ziet hij het licht. Griekenland wordt zijn tweede lover. De zon, al die kleuren... van dan af volgt hij zijn gevoel. Het is eind jaren tachtig. Zijn kunst vormt een uitbarsting van kleur. ,,Een coloriet-lozing", noemt hij de handeling waarbij hij met zijn paletmes zijn verfvlakken kracht mee geeft.

We zien een Corneille, de kleur van Karel Appel, het grote voorbeeld van de 'verdwaalde Cobra' zoals hij zichzelf graag omschrijft. Van Riel beschildert alles wat hij tegenkomt.

In zijn atelier achter zijn woonhuis en het pad daar naartoe stuit je op beschilderde tafels, vogels, vissen en schalen. Hij exposeert in Griekenland, Italië, België. Is oprichter van de Vereniging Oosterhoutse Beeldende Kunst en geestelijk vader van het Festival Kom.

Genieten van de aandacht

Van Riel geeft cursussen, doet aan teambuilding en bedrijfsfeesten. Laat de mensen delen in zijn activiteiten. Neemt ze mee op een zondagse 'inspiratietocht' door de bossen van Dorst, zijn geliefde plek. Maakt kunst van lege etalages in het winkelhart. Laat zich zien. Geniet van de aandacht. Criticasters over de commercialiteit van zijn werk smoort hij de mond: ,,Je hoeft het niet mooi te vinden, maar je wordt er in ieder geval niet chagrijnig van."

Apetrots is hij op de uitnodiging in 2013 voor een tentoonstelling van zijn werk in slot Zeist. In het voetspoor van Corneille, Carel Willink en Karel Appel. Dat jochie van de zandgronden van de Rul staat tussen zijn grote voorbeelden. ,,Dit wordt de kroon op mijn werk", weet hij dan al.

Doorwerken tot het laatste moment

In het voorjaar van 2016 presenteert hij het boek Riel65. Rond die tijd wordt bij hem blaaskanker geconstateerd. Hij probeert zijn ziekte zoveel mogelijk verborgen te houden voor de buitenwereld. Geeft met zijn Stichting Piet van Riel een workshop mode ontwerpen op de basisscholen getiteld Mode aan de Waslijn.

Hij werkt tot het laatste moment door. Piet wilde graag zijn 67ste verjaardag, 29 april 2018, vieren met een open atelier. En in juni 2018 heeft hij een tentoonstelling in het Belgische Turnhout. Hij heeft aangegeven graag te willen dat dit allebei doorgaat.

Vorige week vrijdag stierf hij, op 66-jarige leeftijd, in het bijzijn van zijn vrouw Janny, zoon Sem en diens vriendin Jamaica.