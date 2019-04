Verdrietig maar vastberaden na brand stomerij Uniek: ‘Een stukje levenswerk is kapotgegaan’

Van Roosmalen werd maandagavond rond 20.00 uur gebeld door de meldkamer; er was een inbraakmelding. ,,Later werd het specifieker: er was een inbraak in de kantine. In de auto werd het serieus en toen ik op de dijk reed zag ik in de verte al de rookpluimen. de brandwer was al aan het blussen. Toen ik arriveerde zag ik brand uit het derde raam komen wijst hij naar de zijkant van het pand. Maar in een mum van tijd stond het hele bedrijf van voor naar achteren in brand. Verschrikkelijk!”