Verdriet na verlies: in het rouwcafé in Geertruidenberg kun je nog een keer je verhaal vertellen

Grasveldje wordt fraai stuk natuur: scholieren Duizend­poot in Oosterhout vieren boomfeest­dag

OOSTERHOUT - Het was een grasveld met populieren, die met hun pluizen voor overlast zorgden voor omwonenden. Maar dinsdag is in Oosterhout-Noord een start gemaakt met de nieuwe inrichting van het veld bij de Statendamweg. Een nieuwe bewoner is er ook al: de paarse korstzwam.

10 november