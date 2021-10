Verder uitstel: besluit over centrale ABG-huisvesting naar tweede helft volgend jaar

In de raadsvergadering in Gilze en Rijen moesten nog een paar harde noten worden gekraakt. Een rapport of en hoe het verder moest met ABG stond als eerste op de agenda. Het was opgesteld nadat Baarle-Nassau onverwacht het Audax-gebouw in Gilze als centraal gebouw wegstemde. ,,Zo willen we niet verder”, stelde Gilze en Rijen vast.