Verder onderzoek verkeer ’s Gravenmoer

Dat blijkt uit de reacties die de afgelopen maanden bij de gemeente Dongen zijn binnengekomen en uit de daarop volgende gesprekken met alle betrokken partijen. In grote lijnen komt het erop neer dat de inwoners van het dorp twijfelen of met het schetsontwerp voor de Hoofdstraat de doelen van het Verkeersplan ’s Gravenmoer worden gehaald.

Veiligheid

Zo zal er navraag worden gedaan bij de politie en de gemeenten Geertruidenberg en Drimmelen over de ervaringen met het verbod op vrachtverkeer in de dorpskernen. Alleen aantoonbaar bestemmingsverkeer is daar toegestaan in de bebouwde kom. Daarnaast wordt er gekeken naar de plannen die er zijn in Waspik. Ook daar wil men het ‘onnodige’ vrachtverkeer weren uit de dorpskern. Met de provincie wil de gemeente Dongen overleg over de mogelijkheden om het agrarisch verkeer te verplaatsen.