Verdachten drugslab Werkendam zitten vast en mogen geen contact hebben met buitenwereld

Op mi­ni-pelgrims­tocht langs Brabantse kloosters: ‘Je gedachten ordenen en op plekken van stilte komen’

1 juni BERGEN OP ZOOM/BREDA - Vanwege het Kloosterjaar 2021 werd in Oost-Brabant onlangs een wandelroute van 330 kilometer langs vijftien kloosters gepresenteerd. In oktober zien vijftien kleinere bezinningsrondjes rond de kloosters het licht, plus twee wandelingen in West-Brabant rond de abdijen van Zundert en Oosterhout.