Verdachten cokesmokkel bij Van Wanrooy blijven in cel

Senioren vrezen 'vijandige overname' van de Oase-bar in Rijen

12 september RIJEN - Meer dan honderd leden van de Senioren Vereniging Rijen waren woensdagavond aanwezig in het gemeentehuis van Gilze en Rijen om het belang van hun eigen Oase-bar in cultureel centrum De Boodschap te onderstrepen. Zij vrezen een 'vijandige overname' door de Stichting Culturele Centra Gilze Rijen, maar volgens directeur Ingrid Langen is daar geen enkele sprake van.