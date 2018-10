Verdachte vrouw drugslab Lage Zwaluwe uit de cel

videoLAGE ZWALUWE/BREDA - De vrouw (63) die mede wordt verdacht van betrokkenheid bij het megadrugslab in Lage Zwaluwe, is afgelopen weekeinde vrijgelaten. Haar echtgenoot P.D. (74) zit nog steeds in voorlopige hechtenis.

In een loods van het echtpaar vond de politie vorige week zeker 30 ton drugsafval. Volgens de politie ging het om een xtc-laboratorium dat waarschijnlijk niet meer in gebruik was.

Vreemd

Advocaat Mark Broere zegt dat de echtgenote zich van geen kwaad bewust is. ,,Ze is zeer geschrokken. Ze was in april of mei voor het laatst in de loods geweest om te kijken of daar nog een airconditioning stond. Toen heeft ze niks bijzonders gezien.''

Het enige dat de vrouw volgens Broere wel vreemd vond, was dat zo'n twee maanden geleden de sloten van de loods aan De Zwingel waren vervangen.

Zoon

Het echtpaar had volgens Broere de onderste verdieping van de loods in gebruik. De man handelt in huizen en knapt die op. ,,De bovenste verdieping was verhuurd aan het zoon'', aldus de raadsman.

Niet gesproken

De politie is sinds eind vorige week op zoek naar de 34-jarige zoon, eigenaar van een dakdekbedrijf, maar heeft hem voor zover bekend nog niet kunnen traceren of spreken. De man woont in de woning pal naast de schuur, die door de lekkende chemicaliën zo ernstig is aangetast dat hij vermoedelijk moet worden gesloopt.

Vraagtekens