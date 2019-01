Verdachte van moord op Werkendamse studente Laura (24): ‘Dit had nooit mogen gebeuren’

Zamir M. (31) uit Nieuwegein verblijft momenteel in het Pieter Baan Centrum. Daar wordt onderzoek gedaan naar de persoonlijkheid van de man die verdacht wordt van de moord op studente Laura Korsman in Utrecht.

Zamir M. is vandaag aanwezig tijdens een openbare zitting in de strafzaak rond de moord op Laura. Het is voor het eerst dat de enige verdachte in de zaak vragen kan beantwoorden van rechters en de officier van justitie, over de moord op de 24-jarige Werkendamse.

,,Ik ben hier vandaag gekomen om het verlies te delen met de nabestaanden. Het is een tragedie wat zich daar heeft afgespeeld. Ik laat eerst het onderzoek geheel afsluiten en ga daarna in op vragen. Wat ik wel wil zeggen is dat het verlies en heengaan van Laura Korsman nooit had gemogen.’’ In tranen stelt hij het verdriet met de nabestaanden te delen.

Verrassing

Volgens advocaat Willem Jan Ausma ontkent zijn cliënt inderdaad niet dat hij op de dag van de dood van Laura in haar studentenhuis is geweest. ,,De rechtbank wordt niet verrast als hij gaat praten. Maar dat doet hij nu niet. Hij geeft openheid van zaken op het moment dat zich daar het beste voor leent.’’ Hij doelt daarmee op de inhoudelijke behandeling van de zaak, die 14 mei op de agenda staat.

Verdachte M. heeft toegegeven op de dag van de moord aanwezig te zijn geweest in de woning van zijn ex, die op 11 juli doodgestoken gevonden werd in haar eigen studentenhuis aan de Bosboomstraat. Hij ontbrak tijdens de eerste zitting in de strafzaak in oktober, omdat het toen niet goed met hem zou gaan.

Teleurstelling

Zowel de rechtbank als de officier van justitie spraken tijdens de eerste zitting hun teleurstelling uit over de afwezigheid van Zamir M. Beiden wilden zij hem toen al graag vragen stellen over de gebeurtenissen afgelopen zomer. De verdachte die beter bekend staat onder de naam ‘dj Sammy G.’ zou slachtoffer Laura toen in de periode voor de moord ook al wekenlang ernstig hebben gestalkt. Onder meer door haar aanhoudend appjes te sturen en te bellen en door langs te gaan op haar werk bij het UMC en bij haar studentenhuis.