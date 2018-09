Verdachte van moord op Werkendamse Laura Korsman in oktober voor rechter

Zamir A. moet in oktober voor het eerst voor de rechtbank verschijnen. De 31-jarige man uit Nieuwegein wordt verdacht van moord of doodslag op zijn ex-vriendin: de 24-jarige Laura Korsman uit Werkendam. De vrouw werd 11 juli levenloos gevonden in haar studentenhuis aan de Bosboomstraat in Utrecht.

De man is beter bekend onder de naam dj Sammy G. en zit sinds de dag dat Laura dood werd gevonden in de cel. Inmiddels zijn de beperkingen die waren opgelegd opgeheven. Hierdoor mag hij weer contact hebben met meer mensen dan alleen zijn advocaat. Daarvoor mocht hij meer dan een maand geen contact hebben met de buitenwereld, vanwege het lopende onderzoek naar de gebeurtenissen in het studentenhuis.

Verantwoordelijk

Onbekend is nog of de verdachte tijdens verhoren heeft toegegeven dat hij verantwoordelijk is voor de dood van de vrouw. Ook is nog niet duidelijk hoe Laura om het leven kwam. Waarschijnlijk wordt dat rond 23 oktober wel duidelijk, als de eerste zitting in de zaak tegen A. plaatsvindt.

Wel duidelijk is dat de man al geen contact meer mocht hebben met zijn ex en niet in de buurt van haar woning mocht komen, toen het deze zomer zo gruwelijk misging. De vrouw had bij de politie gemeld dat ze door haar ex-vriend werd gestalkt en deed hier ook aangifte van.

Uit bescherming had de studente uit Werkendam zelfs een alarmknop aangeboden gekregen, om de politie te kunnen waarschuwen bij noodgevallen. Dit gebeurde omdat A. haar bleef lastigvallen en bedreigen. Hij had daarvoor eind juni zelfs al drie dagen in de cel gezeten. Hij zou ook al voor de rechter moeten verschijnen vanwege de bedreiging en stalking.

Verbroken

Op de dag van de dood van Laura kwam de politie dan ook heel snel bij Zamir uit als enige verdachte in de zaak. Hij werd aangehouden na te zijn klemgereden in zijn woonplaats. Dat gebeurde enkele weken nadat Laura hun relatie had verbroken.

Het is niet voor het eerst dat de verdachte betrokken is bij een rechtszaak. Ook vorig jaar jaar kwam hij in het nieuws, toen als slachtoffer. Een groep mannen uit onder meer Utrecht van het inmiddels verboden broederschap Catervarius, werd veroordeeld voor het ontvoeren en mishandelen van Zamir in 2016 in een loods.

Met een smoes haalden ze hem op bij zijn oma in Nieuwegein en mishandelden en bedreigden hem vervolgens. Ook zou hij gedwongen zijn om hun urine te drinken en moest hij hen geld betalen. Dat zou zijn gebeurd omdat hij ze nog 150 euro schuldig was voor een beveiligingsklus. ,,Ik martel hem tot hij dood is’’, bezwoer een van de bendeleden.

Knauw

De bendeleden beschermden Zamir alias dj Sammy G. in die tijd tijdens optredens op latinfeesten, waar hij draaide. Hij liep door de mishandeling en bedreiging een flinke psychische knauw op, kwam naar voren uit zijn slachtofferverklaring tijdens de rechtszaak vorig jaar.