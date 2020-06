Verdachte van ‘één van de smerigste drugslabs ooit’ in Lage Zwaluwe na ruim anderhalf jaar vrij

Het drugslab werd door de politie een drugsfabriek genoemd. Op 10 oktober 2018 rolde de recherche het op. Er werd chrystal meth gemaakt en agenten vonden 30.000 liter drugsafval, gevaarlijke chemicaliën. Dat was destijds zelfs voor Brabantse begrippen een gigantische hoeveelheid. Het was volgens de recherche bovendien ‘één van de smerigste labs ooit'.

Een half jaar na de aanhouding van D. werd nog een tweede verdachte aangehouden, zonder vaste woon- of verblijfplaats. Omdat die geen plek heeft om te verblijven, blijft hij in de gevangenis. ,,Zeker voor iemand die dakloos is, is de kans groot dat zij slachtoffer van dergelijke organisaties worden'', zei officier van justitie Karlijn Gimbrère over de kans op herhaling. De rechtbank was het daarmee eens.