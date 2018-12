Verdachte enorm drugslab Rijen is dader meedogenloze maïsmoord Chaam 2006

videoRIJEN - Een van de gearresteerde verdachten van betrokkenheid bij een enorm drugslab in Rijen blijkt F. T. (37) te zijn. De Rijenaar werd in 2009 door het gerechtshof tot 16 jaar veroordeeld voor de spraakmakende moord op een Vlaamse vrouw die de keel werd doorgesneden.

T. zat vast sinds 2006 en kwam vrij nadat hij twee derde van zijn straf had uitgezeten.

De politie is naar aanleiding van de vondst van een enorm drugslab aan de Vincent van Goghstraat eerder deze week in Rijen bezig met een onderzoek in een woning aan de Pastoor Gillisstraat, waar T. woont. Daar zijn onder meer amfetaminen gevonden.

Garage

De politie is nog druk bezig met het leeghalen van de enorme ondergrondse kelder onder de panden waar vroeger een leerlooierij was gehuisvest. Hier was een tweede groot drugslab waar amfetamine en andere grondstoffen verwerkt werden. Aan de voorzijde van het pand waar eerst het bord Fred's garage prijkte is een groot bord opgehangen waarop staat dat het pand en perceel is gesloten vanwege drugsvondsten. Politie is bezig met het volstouwen van een grote witte vrachtwagen met trailer.

Moord

F.T. is in 2009 veroordeeld voor de moord op de Vlaamse Marita Schoenmakers (51) uit Turnhout. Volgens de rechtbank kende T. het slachtoffer uit een café in Turnhout, waar hij achter de bar stond. De vrouw had hem om een lift naar Nederland gevraagd. In de auto kregen de twee ruzie. Volgens de rechtbank had hij met voorbedachten rade gehandeld. Hij heeft het slachtoffer eerst achtergelaten in een maisveld in Chaam. Daarna is hij met een mes teruggekomen waarna hij ‘met grof geweld meedogenloos een weerloze vrouw heeft vermoord’, meldde de voorzitter van de rechtbank in Breda bij de eerdere behandeling.

Keel doorgesneden

De man ontkende dat hij de moord heeft gepleegd, waarbij de vrouw de keel is doorgesneden. In hoger beroep verklaarde T. dat zijn toenmalige vriendin José van E. het slachtoffer moet hebben vermoord. Zij was ook verdachte in deze zaak, maar is door de rechtbank vrijgesproken.

Het hof hechtte destijds geen waarde aan dat verhaal. Het wees erop dat T. bij de politie steeds wisselende verklaringen heeft afgelegd. Hij heeft verscheidene mensen als dader aangewezen. T. heeft ook wel verklaard dat hij de Belgische zelf heeft vermoord. Hij deed dan bij de politie voor hoe het is gegaan. De manier waarop hij dat deed wijst op daderwetenschap, aldus het hof.