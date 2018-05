Verbreding van A27 komt heel langzaam dichterbij

Begin 2019 stelt minister Van den Nieuwenhuizen het definitieve tracé vast. Om belangstellenden in de tussentijd op de hoogte te houden geeft Rijkswaterstaat iedereen de gelegenheid vragen te stellen tijdens drie informatieavonden. Op 30 mei kunnen belangstellenden terecht in Fort Altena in Werkendam, een dag eerder al in Vianen. Inwoners kunnen binnenlopen voor gedetailleerde informatie over het project.

Rijkswaterstaat wil de A27 tussen knooppunt Hooipolder en Houten ingrijpend verbeteren in de strijd tegen de dagelijkse files. Zo krijgt een groot deel van het traject drie of vier rijstroken en wordt onder meer de brug over de Lek bij Hagestein vervangen en de verbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal verbreed.

Argusogen

Met name inwoners van de Viaanse wijk De Hagen volgen de ontwikkelingen met argusogen. Door de reconstructie komt de weg dichter bij hun wijk te liggen. Oorzaak is de nieuwe brug die eerst naast de oude gebouwd wordt, voor die vervangen kan worden.

Volgens de planning van Rijkswaterstaat stelt de minister begin volgend jaar het tracébesluit vast. Dan is daartegen weer bezwaar bij de Raad van State mogelijk. Na afhandeling daarvan kan in 2023 met de uitvoering begonnen worden.

Lekbrug

Belangrijk element is de bouw van de nieuwe Lekbrug bij Hagestein. Eerst verrijst een nieuwe ten westen van de oude. Daarna volgt de tweede op de plek van de huidige brug. Dat betekent dat het verkeer gedurende enkele jaren in twee richtingen over de nieuwe brug moet.