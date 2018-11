Verbreding Bergsebaan gaat niet door, gemeente Oosterhout kiest voor drempels en fietsstroken

De Bergsebaan is een bekende weg tussen Den Hout en Teteringen. In de weekenden is er veel drukte met recreatieverkeer naar de bossen en Het Houtse Meer, doordeweeks is er sluipverkeer. In eerste instantie wilde de gemeente de weg verbreden, maar de Milieuvereniging Oosterhout maakte bezwaar omdat er 87 bomen zouden verdwijnen. De rechter maakte vorig jaar gehakt van de verbredingsplannen en vond dat te weinig aan het belang van de natuur was gedacht.