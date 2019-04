Verbreding A27: vijftig keer bezwaar tegen tracébesluit

Einde 2018 nam minister Cora van Nieuwenhuizen het tracébesluit over het bijna 50 km lange traject tussen Houten en Hooipolder. De meeste beroepschriften richten zich niet zozeer tegen de aanpak van de wegen, maar focussen zich meer op de gevolgen van de verbreding van de snelweg. Volgens Rijkswaterstaat komt het gros van de bezwaren van bedrijven en gaan deze over de aankoop van grond. Daarnaast is de verwachte toename van geluidhinder een punt van zorg.