Verbreding A27: ‘Er moet wat gebeuren, het staat muurvast‘

SVP roept college op matje voor kwestie Hoofd­straat

7:00 RAAMSDONKSVEER Raadslid Piet de Peuter van de SVP heeft een interpellatiedebat aangevraagd over de kwestie Hoofdstraat 8-10 in Raamsdonksveer. Donderdagavond (24-1) wil hij het college aan de tand voelen over de manier waarop de bezwaren van de buurman zijn afgehandeld. De 'formalistische aanpak’ en het 'traineren’ verdient geen schoonheidsprijs, zegt hij.