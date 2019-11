Verboden vuurwerk vaak ‘slecht van kwaliteit’

Veel ‘onmacht’ in dossier opvang arbeidsmi­gran­ten Glorieux in Dongen

28 november DONGEN - Het ontbijt staat in het complex Glorieux nog op tafel als de Dongense wethouder Maarten Pieters (PvdA) de pers ontvangt. Het gespreksonderwerp is de omstreden opvang van honderd arbeidsmigranten in Glorieux. ,,Ik heb vannacht goed nagedacht over de onmacht van ons allemaal’’, zegt hij geëmotioneerd.