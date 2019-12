Verbindingsweg A16 bij knooppunt Zonzeel weer open na ongeluk

Trapveldje Lage Zwaluwe nu veilig nadat eerder paal naar beneden viel: ‘Je moet er niet aan denken dat er een kind geraakt zou zijn’

29 november LAGE ZWALUWE - De definitieve inrichting van het trapveldje in Lage Zwaluwe is vrijdag geplaatst. Zo zijn de houten doellatten vervangen door metalen latten met baskets en is de poortconstructie verstevigd. Nodig, want vorige week bleek dat de tijdelijke palen gevaar opleverden.