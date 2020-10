Verbazing over uitstel Oude Haven: 'Dit schuurt aan onbehoorlijk bestuur’

RAAMSDONKSVEER - Tien jaar is er al over gepraat. Het besluit was al genomen. Hoe is het dan mogelijk dat de opknapbeurt van de Oude Haven in Raamsdonksveer weer is uitgesteld? ,,Dit schuurt aan onbehoorlijk bestuur", meent raadslid Mirjam de Groot.

In een brief aan de raad en het college schetst zij haar verbazing over een aangenomen motie van de SVP. Zij hoopt dat het stuk tussen de rivier de Donge en het Heereplein zo snel mogelijk wordt aangepakt.

Volledig scherm Noordelijk deel Oude Haven © Gemeente Geertruidenberg

Een meerderheid van de raad wil de aanbesteding van de Oude Haven opschorten tot na de begrotingsbehandeling. Na 12 november is er beter zicht op de financiële situatie van de gemeente, denken Keerpunt '74, SVP, VVD, CDA, D66, Lijst Smit en Lijst Langermans.

Terugdraaien

De Groot: ,,Dit plan staat los van de begroting. Het is financieel gedekt. Waarom dan nog wachten?” Daar komt nog iets bij: ,,Besluiten terugdraaien zouden we toch niet meer doen? "

De Groot: ,,We hebben de drie miljoen aan bezuinigingen al gevonden. De opknapbeurt van de Oude Haven wordt niet eens genóemd in de begroting. Het valt onder het project Donge Oevers. Alles in dit plan heeft met elkaar te maken".

,,Angst regeert”, vermoedt De Groot. ,,Juist nu moet je investeren. De aanpak van de Oude Haven kan een enorme impuls aan de werkgelegenheid geven. Bovendien: gaat dit ons geld kosten? Welke toezeggingen zijn er al gedaan?”

Marquart

Zoals aan Hans Marquart, van het architectenbureau. Het pand dat hij huurt van de gemeente wordt gesloopt. Hij maakt ruimte voor groen, een speelse watervoorziening en woningbouw. Marquart: ,,Ik verhuis naar de hoek Keizersdijk/het Spant, voorlopig, want ik laat een nieuw kantoor bouwen.”

Hij baalt van mogelijk uitstel. ,,Ik heb de gemeente pas nog gevraagd of ik mijn verhuizing echt door moet zetten. Jawel, ik moest er per 31 december uit zijn. Als ik dat had geweten....."

Marquart heeft nu verplichtingen. ,,Het nieuwe huurcontract is getekend. Ik moet m’n briefpapier veranderen. Het had veel geld gescheeld als ik hier anderhalf, twee jaar had kunnen blijven zitten. Ook voor de gemeente: die loopt mijn huurinkomsten mis.”

Volledig scherm De Haven van Raamsdonksveer in 1948.

Toch zal het zo'n vaart zal het niet lopen, verwacht wethouder Kevin van Oort. ,,Ik heb er begrip voor dat de raad een goede financiële afweging wil maken. Wij hebben geen voorstel gedaan om het project Donge Oevers te schrappen. Als de begroting wordt goedgekeurd gaan wij gewoon verder met de Oude Haven".

Of uitstel de gemeente geld kost? Van Oort: ,,De uitvoering is geknipt in fases. Op de locatie van Marquart is ook woningbouw gepland. We kunnen ook uitvoeren zonder het opknappen van de openbare ruimte. Als de raad geen rare dingen doet kunnen we op 13 november met de aanbesteding beginnen.”