Verbazing over terugkeer Albert Smit in Geertruidenbergse politiek: 'Kiest men voor iemand die niet betrouwbaar is?'

Cartoontassen uit Raamsdonksveer nu ook in België verkrijgbaar: 'Een mijlpaal'

10:13 RAAMSDONKSVEER - Gemaakt in Raamsdonksveer en binnenkort verkrijgbaar bij tientallen supermarkten in België: de cartoontassen van Cor Vissers. "Een mijlpaal", zegt de cartoonist. "We hadden niet verwacht dit zou gaan gebeuren. Al hebben we wel eens over de kansen in het buitenland gehad. Nederland is toch een relatief kleine markt."