Verbazing over Mystery Guests in horeca Oosterhout

OOSTERHOUT - De Oosterhoutse horeca is in de afgelopen zes jaar 111 keer gecontroleerd op het schenken van alcohol aan minderjarigen. Op 15 avonden zijn zogeheten testkopers ingezet om te kijken of de uitbaters de leeftijd van de alcoholdrinkers goed controleren.

Dat antwoordt het college van B en W op vragen van GroenLinks. De aanpak met meerderjarige Mystery Guests zorgt voor ‘verbazing’ bij de politiek.

In de horeca heerst veel onvrede over de controles van de gemeente. Vooral omdat de ingezette Mystery Guests meerderjarig zijn. Dat zorgt voor onduidelijke situaties. Horecapersoneel vraagt minder snel naar een legitimatiebewijs als een klant er meerderjarig uitziet.

Quote Kunnen er 16- en 17-jarigen ingezet kunnen worden als testkopers van alcohol.” Willem-Jan van der Zanden, GroenLinks Oosterhout ,,In feite krijg ik een boete voor het schenken van alcohol aan meerderjarigen. Uit niets bleek dat de twee Mystery Guests jonger dan 18 jaar leken. En ze waren dat ook niet", zo zei uitbater Bas Hoedemakers eind augustus bij de Raad van State. Hoedemakers heeft een zaak aangespannen, omdat Bowling-Bistro Merlijn een boete van 6000 euro kreeg. Twee toezichthoudsters oftewel Mystery Guests van 20 en 21 jaar kregen een biertje zonder dat de serveerster eerst naar hun legitimatie had gevraagd.

Eerder uitlokking dan controle

Bij een tweede geval kreeg Hoedemakers weer een boete. In dit geval gaat het om een klant ‘met lang haar in een staart, donkere snor en sik, fors postuur, kettingen aan de broek en een bomberjack’. De man werd ‘onmiskenbaar’ ingeschat als ouder dan 18 jaar. Volgens Hoedemakers is er bij dit soort controles sprake van ‘uitlokking’. Daarom stapte hij naar de Raad van State. In de politiek werden deze week ook enkele wenkbrauwen opgetrokken toen de gevolgen van de controlemethode met meerderjarige Mystery Guests bekend werden. GroenLinks en de VVD stelden vragen.

Waarom de horeca achtervolgen?

,,Met verbazing hebben wij het artikel in de BN DeStem gelezen over de inzet van Mystery Guests in de horeca", zo schrijft Paul Wesel (VVD) aan het college van B en W. Wesel: ,,Waarom laat de gemeente het zover komen dat de zaak wordt voorgelegd bij de Raad van State? Moeten we ondernemers niet meer ondersteunen en helpen om gezamenlijke doelstellingen te bereiken in plaats van te achtervolgen?” De gemeente heeft drie weken de tijd om antwoord te geven, omdat het om zogeheten artikel 39-vragen gaat. Dat zijn vragen waarop het college verplicht binnen drie weken antwoord moet geven.

Bij twijfel vraag je altijd om een ID

GroenLinks heeft al wel antwoorden binnen van het college. Zo wil Willem-Jan van der Zanden (GroenLinks) weten of er ook 16- en 17-jarigen ingezet kunnen worden als testkopers van alcohol. Maar volgens de gemeente is dat niet wettelijk toegestaan. Van der Zanden wil ook weten hoe je kunt zien of iemand ‘onmiskenbaar’ 18 jaar of ouder is. Volgens wethouder Robin van der Helm is het de taak van de uitbater om bij twijfel over de leeftijd naar een legitimatie te vragen. ,,Als je bij iemand op het oog de leeftijd moet bepalen en je weet absoluut zeker dat hij of zij ouder is dan 18 jaar, je zou er bij wijze van spreken je rechterarm voor laten afhakken, dan vraag je niet om een ID. Maar bij enige twijfel kun je als horecamedewerker beter wel om een legitimatie vragen.”