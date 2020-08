Ventilatie sporthallen Geertruidenberg onvoldoende, Parkzicht mogelijk dicht

Dinsdag besluit het college welke maatregelen de gemeente neemt voor de vier gymzalen van de basisscholen en sporthal Parkzicht. Volgens wethouder Mike Hofkens zijn mechanische aanpassingen nodig en zal voor de gymzalen dakventilatie volstaan.

Voor Parkzicht leiden de nieuwe eisen aan het ventilatiesysteem wellicht tot een voortijdige sluiting voor de sporthal die al enkele jaren op de slooplijst staat. Hofkens: “Sluiting van Parkzicht is een mogelijkheid. Ik realiseer me echter dat de zaalvoetbal- en handbalteams dat erg jammer zullen vinden en dat het lastig voor ze zal zijn om zo kort voor de competitie nog te moeten uitwijken naar een andere accommodatie.”

Deuren en ramen open

De gymzalen blijven wat de wethouder betreft gewoon open. “Daar is overal spuiventilatie mogelijk, dus er kan en mag gesport worden. Nu is het nog lekker weer en is het voor de sporters geen probleem dat de deuren en ramen openstaan, maar met de competities en de winter voor de deur gaan we toch kijken welke andere maatregelen we kunnen nemen.”

De Schattelijn

Ook in cultureel centrum De Schattelijn is het ventilatiesysteem onderzocht. Hoewel het geen sportaccommodatie is, wordt er onder meer gebokst en getafeltennist. Ook deze ventilatie voldoet niet, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat dit systeem nog wordt aangepast. De gemeente is immers van plan het gebouw af te stoten. “Deze sportverenigingen proberen we daarom ergens anders onder te brengen.”

Advies

Parkzicht en de vier gymzalen van de basisscholen zijn gebouwd tussen 1975 en 1980. De Vereniging Sport en Gemeente (VSG) adviseert gemeenten de ventilatiesystemen van sporthallen die gebouwd zijn voor 1992 te laten onderzoeken.

Sporthal Dongemond

Volgens de vereniging hebben gebouwen waarvan de bouwvergunning na 1992 is verstrekt of die voldoen aan de eisen van NOC*NSF genoeg geschikte ventilatiemogelijkheden voor deze coronatijd. Het klimaatsysteem van Sporthal Dongemond, gebouwd in 2013, hoeft dan ook niet te worden onderzocht.