Vekon produceert slim en is in de race voor award

'Geen vrees voor parkeeroverlast Anytime Fitness in Made'

14:22 Made is begin volgend jaar een fitnesszaak rijker. Het franchisebedrijf Anytime Fitness is voor tien jaar de huurder van het hoekpand van Van Leest in de Schoolstraat. Uitbater Pim Bruins heeft ook al een dergelijke zaak in Hoogerheide. Met zijn compagnon, die een fitnesszaak heeft in Oostvoorne, begint hij nu in Made.