Veiling ovens en brandblussers van La Place Oosterhout

Weer coniferen­brand in Oosterhout­se wijk Oosterhei­de

30 augustus OOSTERHOUT - Aan de Bilderdijkstraat in Oosterhout heeft zondagavond een rij coniferen in brand gestaan. Het is de zoveelste coniferenbrand in de wijk Oosterheide, die geteisterd wordt door brandstichters. Deze haag zou al voor de derde keer doelwit zijn.