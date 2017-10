Veiligheidscheck winkels: 'Die bonnenprikker heb ik nog nooit gezien als wapen'

DRIMMELEN - In de begroting van het nieuwe kabinet wordt geen geld vrijgemaakt voor gratis veiligheidsscans voor ondernemingen. ‘Zonde’, zegt secretaris criminaliteitsbeheersing MKB, ‘want preventie is goedkoper dan schade’

,,Etalages moeten overzichtelijk en open zijn, sloten moeten voldoen aan het keurmerk en bij binnenkomst moet een medewerker daarop geattendeerd worden en je actief begroeten”, steekt Roland van Rooij uit Nuenen van wal als hij op winkel L&L bodyfashion in Made afloopt.

Al voordat hij binnenstapt heeft hij als adviseur veiligheid van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) eventuele zwakke punten van de zaak gespot. Eenmaal binnen wijst hij op een bonnenprikker naast de kassa. ,,Gevaarlijk, want die kan als wapen ingezet worden.” Deze week loopt hij rond in Made en voert op aanvraag van de gemeente Drimmelen gratis veiligheidsscans uit bij ondernemingen.

Preventie

,,Dit werk doe ik nu zo’n vier jaar. Hiervoor heb ik in andere vormen van beveiliging gewerkt. Het leuke hieraan is dat het niet commercieel is. Ik hoef de ondernemers niks aan te smeren als camera’s ofzo. Ik helpt ze alleen bij preventie. De check is gratis voor ze en daarna krijgen ze een rapport met tips. De meeste, als het opbergen van een schaar, kosten niks. Andere als het plaatsen van beter sluitwerk ook niet veel.”

,,Onze ervaring is dat bijna iedere ondernemer, zelfs de meest ervaren, wel ergens een momentje bij heeft van ‘Shit daar heb ik niet bij stilgestaan’”, aldus Amer Gobeljic van CCV. Hij is adviseur lokale projecten voor de regio Zeeland, West- en Oostbrabant en zorgt onder meer voor het inplannen van de ‘scanners’ als Van Rooij. Gobeljic: ,,Over twee weken bieden we deze scans aan in Oosterhout.”

Vergoed

Dit jaar wordt zo’n scan nog vergoed door de overheid. Via het ministerie van Veiligheid en Justitie krijgen gemeenten subsidie om deze preventieve onderzoeken gratis aan te bieden aan ondernemers. In een klein uurtje onderzoekt de een veiligheidsadviseur een bedrijf op zwakke plekken in de organisatorische, bouwkundige, elektronische en digitale veiligheidsmaatregelen.

,,Wij zijn een groot voorstander van dergelijke veiligheidscontroles”, legt Ellen Prins, secretaris van Midden-en Kleinbedrijf Nederland (MKB), uit. ,,In de huidige begroting is geen budget vrijgemaakt hiervoor. Dit is zonde want preventie is goedkoper voor de overheid dan de schade achteraf.”

Sandra van den Maagdenberg, eigenaresse van L&L bodyfashion, is blij met de scan. ,,Het zijn fijne tips die je direct kan toepassen. De bonnenprikker en schaar zijn weggestopt. Nooit over nagedacht.”

Actualiteit

Ook Bart Dirven, eigenaar van winkel The World of Walking in Made, is blij met deze check. ,,In het verleden hebben we weleens te maken gehad met stelend personeel. Moeilijk om mee te maken, omdat je juist je medewerker wilt vertrouwen. Ik heb jaren geleden een informatieavond over veiligheidsscans bijgewoond. Toch verandert criminaliteit en daar moet je steeds weer op inspelen.”

Stappenplan