Veertig jaar Wilgenhoek in Hank: 'Wij zijn een eigenwijs schooltje'

Staat de prostituee die wil stoppen straks in de kou?

12:00 BREDA - Tot voor kort was Anita* een prostituee. Nu zit ze weer in de studiebankjes, doet vrijwilligerswerk en probeert ze weer een normaal leven op te bouwen voor zichzelf en haar kind. ,,Maar in mijn eentje was dat nooit gelukt.’’