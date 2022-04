Veertien koninklijke onderscheidingen in de gemeente Oosterhout

lintjesregenOOSTERHOUT – De gemeente Oosterhout is 13 personen rijker die zich Lid in de Orde van Oranje-Nassau mogen noemen. Ook werd een iemand bevorderd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Zij kregen de onderscheiding dinsdag opgespeld.

Dion van den Wijngaard (62) uit Dorst, Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Van den Wijngaard is onder meer zeer betrokken bij de Marcoenkerk. Hij verzorgt al ruim twintig jaar de administratie van het kerkhof en is lid van de onderhoudswerkgroep. Sinds 2005 is hij ook penningmeester van de Catharinaparochie. In Dorst is hij verder bekend als voorzitter van fanfare en scherpschuttersvereniging Sint Joris.

Willem Casteelen (81) uit Oosterhout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Casteelen is de laatste jaren actief als vrijwilliger voor de wijngaard van Sint-Catharinadal. Daarvoor was hij secretaris en chauffeur van de buurtbus Drimmelen-Oosterhout. Eveneens was hij enkele jaren secretaris van de Liniecrossers in Lage Zwaluwe. Bijzonder is zijn inzet als mantelzorger voor een oud-buurvrouw uit Bergen op Zoom.

Kees van Groesen (66) uit Den Hout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Van Groesen verricht bijzondere inzet voor de Corneliuskerk in Den Hout. Samen met zijn broer verzorgt hij al meer dan dertig jaar het onderhoud, reparatie en het op tijd zetten van het uurwerk van de kerk. Hij is verder actief bij carnavalsstichting De Kluivenduikers en was 25 jaar geleden een van de initiatiefnemers van Paaspop. Nog steeds is hij vrijwilliger voor het festival.

Jan van Groesen (67) uit Den Hout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Van Groesen verzorgt met zijn broer Kees al jaren onderhoud en reparatie van het uurwerk van de Corneliuskerk. Hij is geruime tijd actief als vrijwilliger bij muziekvereniging Amicitia, carnavalsstichting De Kluivenduikers en het Oranje Comité Den Hout.

Jos Pheninckx (58) uit Den Hout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Pheninckx is van grote waarde voor het verenigingsleven in het dorp. Hij is als vrijwilliger op meerdere fronten actief voor voetbalclub Irene’58. Bij de tennisclub verzorgt hij het groenonderhoud. Daarnaast was hij betrokken bij de verbouwing van dorpshuis Den Brink en is hij inmiddels tien jaar vrijwilliger voor Paaspop.

Bas Burger (70) uit Oosterhout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Burger heeft oog voor mensen die het minder getroffen hebben. Zo was hij enkele jaren taalmaatje van een Syrische vluchteling, begeleidt hij al tien jaar MEE Vriendenkringen voor mensen met een beperking en was hij twaalf jaar penningmeester van het Nationaal Fonds voor Bijzondere Noden. Burger was vicevoorzitter van OCS De Smulnarren, is vrijwilliger bij het Parkfeest en is onder meer verbonden aan het Zoldertejater en De Pannehoef.

Roelof Dekker (73) uit Oosterhout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Dekker is al vijftien jaar mantelzorger voor een nicht, die woont in een woongroep in Epe, en voor een vriend met de Ziekte van Pick. Sinds 2013 is hij conciërge op basisschool De Westhoek en sinds 2017 is hij intermediair bij Stichting Leergeld. In het verleden had Dekker een loopbaan bij Defensie.

Peter Oomens (71) uit Oosterhout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Als voormalig ondernemer weet Oomens zijn netwerk te benutten om financiële ondersteuning te verkrijgen voor carnaval, de IJsmarkt of inloophuis Poppy’s. Hij is bestuurslid bij de Oosterhoutse Zelfstandige Ondernemers en het Gilde der Gulnarren. Als vrijwilliger is hij actief bij Parkfeest.

Bart van Riel (77) uit Oosterhout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Van Riel begon op jonge leeftijd als penningmeester en jeugdleider bij het Jongengilde in Dongen. Hij was secretaris/penningmeester van Drumband Beatrix in die plaats. Van Riel was betrokken bij de oprichting van de tennisclub en peuterspeelzaal in Oosteind. In Oosterhout was en is hij van waarde op meerdere plaatsen. Zo was hij initiatiefnemer van de Voedseltuin en is hij nog vrijwilliger bij Oosterhout Nieuwe Energie (ONE).

Karien Pijpers-Snoeren (65) uit Oosterhout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Karien Pijpers-Snoeren is al ruim vijftien jaar vrijwilliger in het Speelgoed- en Carnavalsmuseum Op Stelten. Ze verzorgt de volledige administratie en springt regelmatig bij als gastvrouw. Ze houdt ook vrijwilligersactiviteiten en begeleidt evenementen. Ze werkt nieuwe vrijwilligers in en is voor iedereen een vraagbaak.

Goof Huijben (81) uit Oosterhout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Huijben is een ‘clubicoon’ van IJs- en skeelerclub IJsco in Oosterhout. Sinds de oprichting in 1985 is hij als vrijwilliger actief. Zo was hij verantwoordelijk voor de inrichting van het clubgebouw en is hij trainer van de jeugd. Hij verzorgde talloze schaats- en skeelerclinics. In eigen beheer zorgt Huijben voor de uitleen en het onderhoud van materialen van IJsco-leden.

Jacob van Nes (73) uit Oosterhout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Van Nes vierde in 2014 zijn vijftigjarig jubileum als organist in protestantse kerken. Hij begeleidt de erediensten op zondagen en rouw- en trouwdiensten. Hij was en is bestuurlijk actief bij de Protestantse Gemeente Oosterhout in diverse functies. Bij de afdeling Oosterhout van de Protestants Christelijke Ouderen Bond was hij negen jaar penningmeester en is hij tot op heden vrijwillig financieel adviseur voor diverse leden.

Paul van Logtestijn (61) uit Oosterhout, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Sinds 2005 was hij betrokken bij de oprichting van het United World College Maastricht, een internationale school. Tussen 2015 en 2018 zat hij in het schoolbestuur. Hij was als coach en coördinator actief bij hockeyclub De Warande. Van Logtestijn is sinds 2016 voorzitter van de Oosterhoutse Golf Club, een vereniging met zo’n 900 leden.

Jan Boers (66) uit Oosterhout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Boers is lange tijd politiek actief geweest. Van 1990 tot 1998 was hij raadslid en van 2004 tot 2010 was hij wethouder namens Gemeentebelangen. Boers was van 2018 tot maart 2022 raadslid voor GroenLinks. Bestemmingsplannen, ecologie, maaibeleid en natuurcompensatie hadden zijn aandacht.