Veerse tennisclub onthutst over besluit gemeenteraad: 'Ze laten ons als een baksteen vallen'

'Willekeur' "Maar wat is uniek? Wij houden al veertig jaar zelf onze broek op. Dat is uniek. Dit is pure willekeur!", vond een boze LTV-voorzitter William de Bruijn. De tennisclub met 570 leden heeft een lijst van 300.000 euro aan noodzakelijke investeringen opgesteld voor de komende jaren. De kans bestaat dat deze situatie niet als 'uniek' wordt beoordeeld. "Zo kan ik geen beleid maken", aldus De Bruijn.

Draai

Met dit besluit draaide de raad een beslissing van maart terug: toen werd nog besloten dat de gemeente deels zou bijdragen, mochten clubs hun kantine willen vernieuwen. Oppositiepartij VVD was woedend over deze 'draai'. "Verenigingen worden zo afhankelijk van hoe wij de wind hebben waaien, dat vind ik onverkoopbaar", meende Dennis Havermans. Ook Joop Heesters (Keerpunt'74) was uiterst kritisch. "Gaan wij alleen fusies belonen? Sommige clubs groeien hard, hebben een goed bestuur. Kunnen wij het dan wel maken om deze verenigingen niet te belonen?" Coalitiepartijen Lokaal+, GroenLinks en CDA bleken onvermurwbaar. "Uniek is geen willekeur. Dat wordt per geval bekeken. Uniek is maatwerk leveren", zei Wim Quirijnen (Lokaal+). "De raad heeft zich bekwaam getoond door voor maatwerk bij RFC te zorgen", haalde Eric van Oosterhout (GroenLinks) aan.