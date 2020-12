Veerse kerkgangers keren conservatieve pastoor rug toe: ‘In de kerk kom ik niet meer’

Longread Hij is de oren, ogen en stem van Nederland in onrustig Belarus: ‘Ik ben op mijn hoede’

6 december Erik-Jan van Oosterhout werkt al maanden in crisisstand. De Madenaar is de enige Nederlandse diplomaat in Minsk en 'onze' oren, ogen en stem in het onrustige Belarus (Wit-Rusland). ,,Af en toe grijpt dit werk me wel naar de keel.”