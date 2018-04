Veerse fusieclub RFC kiest voor zaterdagvoetbal

Beide teams spelen in de vierde klasse. De keuze voor zaterdag of zondag is een gevoelig thema binnen RFC. Dat beseft voorzitter Gerben van Herwijnen. "Intern is er commotie geweest, op sociale media zijn er prikken over en weer geweest. We snappen dat er mensen teleurgesteld zullen zijn." Van Herwijnen weet ook dat de beslissing leidt tot mensen die hun lidmaatschap opzeggen. "Andere fusieclubs hebben dit vooraf al aangekondigd: dat gaat gebeuren. Je moet door die zure appel heen bijten. Op korte termijn kost het je leden."

264 leden stemden voor zaterdag, 195 voor zondag. Met de keuze voor zaterdagvoetbal zet RFC een streep door diverse derby's. Zo spelen Raamsdonk, Right-Oh, Be-Ready, TSC en VV Oosterhout zondagvoetbal. "Dat is jammer. Wellicht betekent het ook dat we kantine-inkomsten gaan missen. Dat is moeilijk in te schatten. Een voordeel van zaterdagvoetbal is dat er een natuurlijke verbinding kan ontstaan binnen de vereniging, omdat je niet op twee dagen voetbalt. Ook is het best een uitdaging om het met vrijwilligers voor elkaar te krijgen als je op zaterdag en zondag speelt."