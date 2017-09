Veerse Dag op enkele spetters na droog

Vrouw veroordeeld voor wietkwekerij: Maar ik mocht niet in de schuur komen

15 september DEN BOSCH / VEGHEL - In de schuur van een 42-jarige vrouw uit Oosterhout werd in juni 2015 een kwekerij met 366 planten aangetroffen. De huurster van de woning kreeg van politierechter C. Scheele in Den Bosch vrijdagmiddag een werkstraf van 120 uur, naast een voorwaardelijke celstraf van één maand.