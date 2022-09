Veerse Dag is uitlaatklep: ‘Muziek maken, pilsje erbij’

RAAMSDONKSVEER - Op maandag zit hij weer strak in het pak aan zijn bureau, gebogen over raadsbesluiten. Maar deze zaterdag heeft wethouder Mike Hofkens zich gehuld in een alledaags kloffie. En voor zijn lichaam hangt een gitaar.

Met passie ramt hij de klanken richting de geluidsboxen op een goed gevuld plein. Hier en daar zingt het publiek mee met De Chouffelèèrs, opgezweept door zanger Marcel Timmermans.

De Veerse Dag, Hofkens is ermee opgegroeid. ,,Als manneke stond ik al naar die bands te staren. Geweldig vond ik dat, want ik speelde zelf ook een muziekinstrument. Nee, geen moment heb ik gedacht dat ik daar zelf ook een keer zou staan. Dat was alleen WC Experience en andere landelijke acts gegeven.”

Op groot podium

En toch is het gebeurd. ,,Geweldig. En dan ook nog op zo’n groot podium. Na corona moest alles weer opstarten, hebben we gespeeld in kleine zaaltjes.”

Het verschil is wel groot: tussen de wereld van bestuurders en die van de rock-‘n-roll, weet Hofkens. ,,Maar mensen snappen dat dit voor mij een uitlaatklep is. Muziek maken, pilsje erbij. Ze kijken op maandag echt niet anders tegen me aan.”

Quote Het is altijd gezellig op de Veerse Avond Steffie Stokkermans, ’t Mays Kabaol

Tijdens het optreden van De Chouffelèèrs kijkt een aantal lieden in zuurstokroze pakken, hagelwit overhemd en dito schoenen toe. Je zou denken: een carnavalsclub, maar hun koperen instrumenten verraden dat ook ’t Mays Kabaol gevraagd is om de sfeer te verhogen.

Veerse Avond

En dat is heel aardig gelukt, zegt Steffie Stokkermans. ,,Leuk dat we zijn uitgenodigd, het is voor ons de eerste keer.” De Madese kent de Veerse Dagen goed. Beter gezegd: de Veerse Avond. ,,Hier moest en moet je zijn, het is altijd gezellig.”

De zon verdwijnt, de lucht betrekt. Binnen een paar minuten regent het. De bui is maar van korte duur. Gelukkig maar voor Irma Brekelmans, die samen met haar man vanuit een kraampje schoenen aan de man probeert te brengen. ,,Regen is heel slecht voor de handel”, zegt ze. ,,Morgen ziet het er niet best uit, dus komen we niet.”

Lees verder onder de foto over de jaarmarkt

Volledig scherm De jaarmarkt kende dit keer niet zoveel kramen. Wel was het gezellig druk. © Pix4Profs / Jules van Iperen

Heel weinig kramen

Heeft de jaarmarkt wat opgeleverd? ,,We hebben wel wat verkocht, maar niet veel. Ik hoef er gelukkig niet van te leven, het is een hobby.” Opvallend: er zijn maar heel weinig kramen.

Je kunt niet over de koppen lopen, gezellig druk is het wel. Henri Verhagen en Daan Venmans van de Stichting Evenementen Raamsdonksveer zijn desondanks dik tevreden.

Soort reünie

,,We hebben twee jaar niks mogen doen, dan is het afwachten hoe de Veerse Dagen uitpakken. We horen van verschillende kanten dat mensen ernaar hebben uitgekeken. Je moet het ook zien als een soort reünie. Verschillende mensen die uit ’t Veer zijn vertrokken komen terug om dit mee te maken. Oude klasgenoten ontmoeten, er een feestje van maken, overnachten bij hun ouwelui.”

Toch was spannend: voor het evenement heb je veel vrijwilligers nodig. En het was lastig om die weer te motiveren. Verhagen en Venmans: ,,We hebben er last minute via sociale media nog behoorlijk aan moeten trekken. Maar het is gelukt. Daar zijn we heel blij mee. Zonder vrijwilligers kun je dit niet opzetten.”

Volledig scherm Straatactop de jaarmarkt. © Pix4Profs/Jules van Iperen