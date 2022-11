Veers Erfgoed blikt terug met expositie: wie waren de middenstanders van Raamsdonksveer?

RAAMSDONKSVEER - Welke ondernemers zaten ooit in de winkelpanden van Raamsdonksveer? Veers Erfgoed deelt tijdens de tentoonstelling ‘Middenstand Raamsdonksveer van toen naar nu’ verhalen over de plaatselijke winkels. ,,Maar we zijn op zoek naar meer verhalen.”

,,Ons dorp heeft nog altijd een bloeiende middenstand", zegt Bert Joosen, voorzitter van Veers Erfgoed. Maar zoveel winkels als er vroeger waren, zijn er niet meer. Dus is het tijd voor een terugblik, vindt de erfgoedvereniging. In ‘t Fruithuisje aan de Rembrandtlaan, het thuishonk van Veers Erfgoed, hangen op 11 december daarom zo'n tachtig foto's van Veerse winkelpanden.

Hoofdbrekens over winkelpand

Ongeveer tien foto's tonen panden vanaf de eerste ondernemer tot aan nu. Zo is het gebouw aan het Heereplein waarin nu lunchbar Lola is gevestigd al aan zijn zesde invulling toe. ,,Daar stond eerst de hooipers en nadat die was afgebroken werd er een hotel gebouwd”, vertelt Joosen.

Quote We willen niet alleen onze verhalen brengen, maar ook verhalen ophalen bij de inwoners Bert Joosen, voorzitter Veers Erfgoed

Het pand aan de Hoofdstraat 18 heeft hem en andere lokale erfgoedkenners heel wat hoofdbrekens bezorgd. ,,Het begint hier met Van Steijn schilderswinkel, nu zit er Sveer, een woondecoratie- en cadeauwinkel. We weten dat daartussen in elk geval twee andere ondernemers in dit pand hebben gezeten, maar we vermoeden dat het er meer zijn. Dat hopen we straks via de bezoekers te weten te komen.”

Op zoek naar verhalen en foto's

En ook over de andere winkelpanden hoopt Joosen tijdens de tentoonstelling aan meer informatie te komen. ,,We willen als erfgoedvereniging niet alleen onze verhalen brengen, maar ook verhalen ophalen bij de inwoners, zodat we ook die kunnen bewaren voor later. Dat geldt overigens ook voor foto's.”

De tentoonstelling ‘Middenstand Raamsdonksveer van toen naar nu’ is te bezoeken op zondag 11 december van 11.00 tot 16.00 uur in ‘t Fruithuisje aan de Rembrandtlaan 2 in Raamsdonksveer. Entree is gratis.