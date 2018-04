Veerle Soeters niet door in Curvy Supermodel: 'Ik baal wel, maar ben niet heel verdrietig'

'Belachelijk, Brabant verdrinkt in land­bouw­plas­tic'

8:41 BREDA - Complete landbouwpercelen in Brabant verdwijnen onder landbouwplastic. Het ziet er niet uit en het is slecht voor het milieu, dus dit moet stoppen. Dat zegt Patricia Brunklaus, fractievoorzitter van de GroenLinks-fractie in Provinciale Staten.