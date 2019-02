'Veel te weinig aandacht voor natuur in verkeersplan Oosterhout'

Verkiezing Brabantse carnavals­kra­ker­ver­kie­zing: stem op jouw West-Brabantse favoriet

10:00 Ruim twee weken geleden riepen wij iedereen in Brabant op zijn of haar zelfgemaakte carnavalsnummer + video op te sturen. Dat hebben we geweten. Bijna negentig aanmeldingen stroomden in no-time bij ons binnen. Een samengestelde jury van BN DeStem, Brabants Dagblad en Eindhovens Dagblad zal zich nu gaan buigen over de inzendingen en een winnaar kiezen.