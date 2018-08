Veel reacties op oproep voor Rijens voetmaatje

Diagnose

Dat verhaal in deze krant en de kranten van de persgroep maakte wat los. Gisterochtend was ze niet thuis. Dat was jammer want dan had Knaapen via Radio2 nog meer aandacht kunnen vragen voor CRPS. ,,Ze wilden me in de uitzending, maar ik zag het te laat.'' Jaarlijks krijgen 4300 mensen die diagnose gesteld in voet, pols of ander lichaamsdeel. Wel is Omroep Brabant nog langs geweest en heeft ze heel veel reacties gekregen van vrienden, bekenden en de badmintonclub in Rijen waar ze vanuit de rolstoel aangepast badminton speelt .