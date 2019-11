Veel ‘onmacht’ in dossier opvang arbeidsmigranten Glorieux in Dongen

DONGEN - Het ontbijt staat in het complex Glorieux nog op tafel als de Dongense wethouder Maarten Pieters (PvdA) de pers ontvangt. Het gespreksonderwerp is de omstreden opvang van honderd arbeidsmigranten in Glorieux. ,,Ik heb vannacht goed nagedacht over de onmacht van ons allemaal’’, zegt hij geëmotioneerd.

Je kunt de perikelen rond het voormalige broederhuis Glorieux aan de Triangellaan in Dongen rustig een ‘hoofdpijndossier’ noemen. Omwonenden verzetten zich in alle hevigheid tegen de geplande huisvesting van ongeveer honderd Oost-Europese arbeidsmigranten, een taak waaraan het gemeentebestuur zich heeft gecommitteerd.

Beledigd

,,We hebben te maken met een groep mensen die zich genegeerd voelt door de gemeente en beledigd door Leystromen (de Rijense woningcorporatie is één van de drie initiatiefnemers van het plan, red.). Het valt niet mee om een oplossing te vinden waarin iedereen zich kan vinden’’, zegt Pieters.

Afgelopen nacht logeerde hij bij de tien Poolse arbeiders, die nu al als anti-krakers in het complex bivakkeren. Hij at gisteravond met de Polen en ontbeet met ze. ,,Ik heb goed, maar kort geslapen’’, zegt hij. ,,Veel omwonenden voelen zich in de steek gelaten. Mensen voelen zich achtergesteld en verklaren zich daarom niet langer solidair met de samenleving.’’

Kleine beurs

In de omgeving van Glorieux staan veel kleine woningen voor mensen met een kleine beurs. Er wonen veel ouderen in de buurt, niet zelden alleenstaand. ,,Al in 2015 kwamen omwonenden met een plan om in Glorieux ouderenwoningen te realiseren om zo de eenzaamheid tegen te gaan. Ik begrijp die behoefte, maar tegelijkertijd ligt er een maatschappelijke vraag om arbeidsmigranten te huisvesten.’’