Veel nieuwe gezichten in Oosterhoutse politiek

INTERVIEW Tandarts Cees Hanken (75) wil niet stoppen met werken: ‘Tenzij ik ineens ga trillen, want dat kan echt niet in dit vak’

OOSTERHOUT - Van rokende patiënten in de wachtkamer en papieren dossiers, naar gebitsverfraaiing en veel apparatuur. Tandarts Cees Hanken werkt 50 jaar als tandarts in Oosterhout en denkt er niet over om te stoppen: “Wies is al bijna 45 jaar mijn assistente en ik ga minimaal door tot aan haar pensioen over vijf jaar.”

29 maart