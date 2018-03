'Veel meer bezwaren tegen luchthavenbesluit Gilze-Rijen'

Wethouder Rolph Dols van de gemeente Gilze en Rijen zegt dat het aantal zienswijzen een duidelijk signaal is richting Defensie. ,,En veel zienswijzen zijn namens een groep ingediend. Dus het gaat om echt veel meer mensen.'' Dat bevestigt topambtenaar Sandra Diepstraten namens de gemeente. ,,Alleen al vanuit Molenschot zijn er tweehonderd ingediend, verder 144 vanuit Gilze en omstreken, namens gezinnen 150 en dan nog afzonderlijk van individuen, omliggende gemeenten en andere belangengroeperingen. Dan kom ik op 600.''

Model-zienswijze

Een woordvoerder van Defensie zegt dat sprake is van een misverstand. ,,De behandelend ambtenaar moet ze allemaal in zijn eentje doorploegen. Toen ik hem sprak begreep ik dat het om driehonderd zienswijzen ging. Donderdagochtend bleek dat hij op dat moment op dat aantal zat, maar er nog een heleboel te gaan heeft.''

Quote Aantal ingediende bezwaren is duidelijk signaal naar Defensie 'Wethouder Rolph Dols

Gemeenten in de omgeving, de provincie, de Brabantse Milieufederatie, omwonenden en buurtschappen zijn het niet eens met de plannen. De bezwaarmakers menen onder meer dat overlast niet goed in beeld is, omdat de huidige meetmethode is gebaseerd op vliegtuigen in plaats van de tientallen helikopters, die er sinds 2008 gestationeerd zijn. Verder wordt te weinig rekening gehouden met trillingen door zware Chinooks. Ook legt de overlast van de reserveveldfunctie (wanneer de vliegvelden Volkel of Leeuwarden onderhoud plegen), nieuwbouw in Molenschot en Hulten nagenoeg stil.

Simulatoren

Verder is er geen rekening gehouden met de invloed van simulatoren, waardoor minder oefenrondjes rond de vliegbasis nodig zouden zijn. Volgens Defensie komen 201 huizen rondom de basis in aanmerking om te worden aangepast vanwege de trillingen van de transporthelikopters. De gemeente verwacht dat veel meer huizen moeten worden aangepakt als de juiste rekenmethode wordt gebruikt.

Veel bezwaarmakers willen dat het luchthavenbesluit niet in november wordt genomen. Omdat er meer tijd nodig is voor onderzoek. Half april komt de MER-commissie met een reactie.

Alternatieven

Dols: ,,Deze belangrijke adviescommissie heeft eerder gezegd dat Defensie veel alternatieven zou moeten onderzoeken. Dat advies is in de wind geslagen. Als de MER-commissie zichzelf serieus neemt, dan accepteert zij dat niet.''

Dols zegt dat Defensie alleen tegemoet is gekomen aan het onderzoeken van alternatieven door in tweede instantie het effect van simulators te onderzoeken. De staatssecretaris heeft verder beloofd nog eens naar de noodzaak van de reserveveldfunctie te kijken. Maar dat geeft geen enkele garantie.

Raad van State

Dols verwacht een massale gang van burgers en instanties naar de Raad van State. Inmiddels zijn ook de fractievoorzitters in de Tweede Kamer aangeschreven. Ook vanuit Breda en Tilburg is druk uitgeoefend in Den Haag.

Bezwaarmakers constateren verder dat er een alarmerende situatie ontstaat waarbij een groot aantal omwonenden ernstige overlast heeft van de vliegbasis. Bovendien vreest de gemeente ernstige gevolgen voor de gezondheid en leefbaarheid in de dorpskernen. De gemeente neemt Defensie kwalijk dat zij in 2009 en in 2012 heeft aangekondigd veiligheidsbeleid te ontwikkelen rond de basis. Maar daar is niets meer van gezien. ,,Defensie zegt nu dat er geen beleid is voor veiligheid. Dus hoeft het daar geen rekening mee te houden. Als sprake zou zijn van een burgervliegveld dan zouden 120 huizen gesloopt moeten worden'', aldus Diepstraten.