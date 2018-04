Veel fotografen bij bodypainting in Dongen

Nederland kent drie regio's waar dergelijke wedstrijden worden gehouden, Noord-Holland, Limburg en Brabant. Blokland heeft negen jaar geleden dit evenement in Dongen opgezet. ,,Inmiddels is dit een internationale happening geworden waar deelnemers en belangstellenden uit België, Engeland en Duitsland op af komen. Volgend jaar vieren we het 10-jarig bestaan en dat gaan we groots aanpakken in de nieuwe Cammeleur. We hopen dan rond de vijftig body modellen te mogen begroeten.''