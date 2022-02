Veel bezwaren tegen appartementencomplex in Oosterhout: ‘Verkeersonveiligheid en parkeerdruk’

Column Als het om China gaat, zijn we hypocriet. Laten we daar eerlijk over zijn

Ik juichte voor Ireen. Voor Kjeld. Voor Suzanne. Voor Irene zelfs meerdere keren. En och, wat had ik te doen met Patrick Roest, die een halve seconde tekortkwam voor goud. Maar dacht ik tijdens al die gouden of zilveren races aan de Oeigoeren, de islamitische bevolkingsgroep die al jaren onderdrukt wordt in China? Eerlijk: geen moment.

17:58