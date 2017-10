Veel bekeuringen voor niet dragen autogordel in Dongen

Regeerakkoord: kolencentrales dicht in 2030, Amercentrale blijft doorgaan met biomassa

10 oktober GEERTRUIDENBERG - Blijft de Amercentrale ook in de verre toekomst in Geertruidenberg? Of moet energiebedrijf vertrekken uit de vestingstad? Het nieuwe regeerakkoord geeft nog geen antwoord op die vragen. Wat wel duidelijk is: alle vijf kolencentrales moeten uiterlijk 2030 gesloten zijn.