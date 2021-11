Veel 11-11-activiteiten in de regio afgelast of uitgesteld: ‘Doet ons carnavalshart zeer’

OverzichtVan de presentatie van de Baron van ‘t Ginneken tot de Schrètstraid in De May: veel 11-11-activiteiten in de regio zijn afgelast of uitgesteld vanwege de huidige coronasituatie en -maatregelen. Sommige organisaties komen met een alternatief programma.

Afgelopen dagen werd de elfde van de elfde nog volop gevierd in onder meer Kaaiendonk (Oosterhout) en ‘t Kielegat (Breda). Komend weekend is het een stuk rustiger, een overzicht:

Schraansersrijk (Terheijden)

Elf jaar lang ging Pieter Verdaasdonk als Prins Pierre II voorop tijdens carnaval in Schraansersrijk. Februari dit jaar nam hij afscheid, met een verrassings ‘drive-bye’ langs zijn woning. Zaterdag zou de nieuwe prins onthuld worden tijdens het 11-11-bal, maar de organisatie laat weten dat die viering niet doorgaat.

Giegeldonk (Haagse Beemden)

Het bestuur van CC Giegeldonk zette als een van de eerste clubs in Brabant een streep door het feest. De organisatie vond het niet verantwoord om de elfde van de elfde te vieren. Alle geplande evenementen tot en met december 2021 zijn uitgesteld tot januari 2022.

Quote Dit besluit nemen wij met pijn in ons hart, maar met het volle verstand Bestuur Stichting C.C. ’t Aogje

’t Aogje (Princenhage)

Ook in ’t Aogje gaat een streep door de activiteiten. Tot donderdagavond was er nog vertrouwen dat een ‘veilig en passend programma’ mogelijk was, schrijft het bestuur. Toch is vrijdagmiddag besloten de bekendmaking van de nieuwe hoogheid, de kinderactiviteiten en de Dorpskwis (op 27 november) te afgelasten. ,,Dit besluit nemen wij met pijn in ons hart, maar met het volle verstand.”

‘t Ginneken (Ginneken)

In het Ginneken is vrijdagmiddag ook besloten de bekendmaking van de Baron zondag niet door te laten gaan. Vanwege de coronacijfers, externe adviezen en de onzekerheden rond de nieuwe coronamaatregelen. Het bestuur van SGC ’t Lestogenblik hoopt op een later tijdstip alsnog de Baron bekend te maken.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Vorig jaar, de presentatie van Baron Gaillaume. © Lestogenblik

Totdenringen (Teteringen)

,,Gezien de huidige situatie rondom Covid-19 hebben wij met pijn in ons carnavalshart unaniem besloten om de activiteiten van het 11-11-weekend uit te stellen”, laat de organisatie in een persbericht weten. Het Blèrsikkenbal zal verplaatst worden naar zaterdag 5 februari in ‘t Web. De prinsenreceptie zal ook dat weekend plaatsvinden.

Bosuilendorp (Ulvenhout)

In Bosuilendorp is het zaterdagmiddag toch nog feest, maar wel met een aangepast programma. ,,Na de huidige persconferentie, kunnen wij niet achter blijven met maatregelen”, schrijft de organisatie op Facebook. Zo is er nu een kort programma in de buitenlucht, voor het museum Paulus van Daesdonck. Daar wordt onder meer het lustrumboek gepresenteerd en de prins geïnstalleerd.

Boemeldonck (Prinsenbeek)

Prinsenbeek kon vrijdagavond nog de 56e Grootvorst van Boemeldonck presenteren: Prins Woud. Oftewel: Guido van Wolven. Zaterdag staat onder meer de BAK-fietstocht op het programma. Een kroegentocht langs Boemeldonckse cafés en cafetaria’s, met op iedere locatie een ludieke opdracht voor de deelnemers.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm de 56e Grootvorst van Boemeldonck: Prins Woud. © Pix4Profs/Peter Braakmann

Bonenpikkerslaand (Chaam)

Het driedaagse dorpsfeest Plein Publique in Chaam werd vanwege de verontrustende coronacijfers woensdag al afgeblazen door de organisatie. ,,Een gigantische domper.”

Peeënrijk (Dongen)

Stichting ‘De Peeënstekers’ heeft na de berichtgeving over de nieuwe coronamaatregelen besloten de 11-11-viering zaterdag niet door te laten gaan. Tijdens deze avond wordt traditiegetrouw de nieuwe hofhouding van prins Andreo en het motto voor het carnavalsseizoen gepresenteerd. De stichting laat weten op een later moment op ‘een creatieve en veilige manier’ alsnog de hofhouding te presenteren.

Quote We kunnen niet anders dan conclude­ren dat ook een kleinscha­li­ge opening niet meer passend is Oosterhoutse Carnavalsstichting De Smulnarren

Kaaiendonk (Oosterhout)

Donderdag en vrijdag was het feest in en rond de Oosterhoutse Klappeijstraat. De opening van het carnavalsseizoen op zaterdag is afgelast. ,,We kunnen niet anders dan concluderen dat ook een kleinschalige opening niet meer passend is”, laat de Oosterhoutse Carnavalsstichting De Smulnarren weten op Facebook. De OCS denkt na over een ‘goed alternatief’, om op een later tijdstip alsnog het seizoen officieel te openen.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Carnaval in Oosterhout op donderdagavond. © Pix4Profs / Casper van Aggelen

Maoneblusserslaand (Waspik)

Stichting Jeugdcarnaval Waspik en Den Bolder besloten eerder deze week al gezamenlijk het geplande 11-11-bal van zaterdag 13 november te annuleren, ondanks dat er op toen nog groen licht was vanuit de gemeente Waalwijk. ,,Het is op dit moment onverantwoord.”

D’n Haaykaant (Raamsdonk)

Kiest voor een alternatief programma voor het Prinsenbal zaterdagmiddag. Dat vindt nu plaats in de tuin bij Café de Schipper. ,,Volgens de richtlijnen mag het programma binnen plaatsvinden, echter denken wij door het programma buiten aan te bieden, het op een meer verantwoorde manier doorgang kan vinden”, laat de organisatie via Facebook weten. Zo moet onder meer een Coronatoegangsbewijs getoond worden.

De May (Made)

Door de aangescherpte Covid-maatregelen heeft CS De Mayenèrs besloten de Schrètstraid en het feest rond de elfde van de elfde uit te stellen. ,,Zodra de regels het toelaten om weer evenementen te organiseren, horen jullie van ons”, schrijft de organisatie op Facebook.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Archieffoto van de Schrètstraid, in 2019. © Joris Knapen/Pix4Profs

Kluivenduikersrijk (Den Hout)

In Den Hout zou deze zaterdag de hernieuwde prinsenwagen, inclusief de prins en zijn gevolg getoond worden. De organisatie heeft na de nieuwe maatregelen besloten de activiteiten te cancelen. De organisatie blijft trots op de wagen: ,,Samen met en voor elkaar zullen we er zeker nog het glas op heffen, de polonaise inzetten en de leut laten regeren”, zo is te lezen op Facebook.

Klaiendam (Dussen)

Prins Bies hield zelf een persconferentie over het nieuws rond de elfde van de elfde. Daarin maakte hij bekend dat de activiteiten dit weekend afgelast worden. ,,Dit is al de tweede keer op rij, dat doet ons carnavalshart zeer.” Hij roept carnavalsvierders op zich netjes aan de regels te houden, zodat een 12-12-bal misschien mogelijk is.