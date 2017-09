Vechtpartij met stokken tussen Somaliërs en bewoners in Rijen: drie aanhoudingen

Overlast van drinkende (hang)jeugd in gemeente Drimmelen: alcoholverbod in speelbossen en schoolpleinen

11:44 MADE/TERHEIJDEN/LAGE ZWALUWE - Alcohol drinken in een speelbos of op een schoolplein is voortaan taboe in de gemeente Drimmelen. Met de komst van de nieuwe speelbossen zijn er te veel klachten binnengekomen over overlast van drinkende (hang)jeugd.