Vastwel 2020 gaat verder op Facebook

OOSTERHOUT - Het Vastwel 2020-programma dat stopgezet is vanwege de coronacrisis heeft een alternatief gevonden. Op Facebook zijn filmpjes te zien over de verschillende kruiswegen in Oosterhout en de kerkdorpen.

,,We moeten noodgedwongen uitwijken naar Facebook", zegt Walther Halters van de organisatie. ,,Vastwel 2020 is goed begonnen met de talkshow in het Frencken College, de Divina Commedia in de Sint Jansbasiliek en de opening van de tentoonstelling met de kruisweg van Albert Servaes in Sint Catharinadal. Die kruisweg van Servaes is een heel bijzondere. De afbeeldingen zijn wreed en realistisch. Een tijdlang mocht hij niet getoond worden. De serie is zelden in het openbaar te zien. Gelukkig zijn er op de eerste twee dagen nog honderd mensen komen kijken.”

Loslaten

Het stopzetten van Vastwel, een programma in de vastentijd dat aanzet tot nadenken over de manier waarop je leeft. Een periode van bezinning. De organisatie van Vastwel had daar een uitgebreid programma rond opgetuigd met films, workshops, concerten, bijeenkomsten, wandelingen en meditaties. ,, Het afblazen van alle activiteiten past in ons thema. We moesten het loslaten", zegt Halters.

Toon Braat

Ondanks de teleurstelling hierover is er een alternatief bedacht. Toon Braat heeft in de serie Passie voor de Kruisweg reportages gemaakt op Facebook van de kruiswegen in Oosterhout en de Kerkdorpen. Op weg naar Pasen langs Sint-Catharinadal, de Heilige Antonius in Oosterhout, de Heilige Cornelius op Den Hout, de Heilige Marcoen in Dorst, de kruisweg van Albert Verschuren (kunstenaar uit Oosterhout, 1887 – 1953) in de toren van de Sint Jan in Oosterhout en de Heilige Johannes de Doper op Oosteind. Om weer te eindigen met een reportage over Sint-Catharinadal waar de Via Dolorosa op 8 maart begon met de tentoonstelling van de Kruisweg van Albert Servaes.

Het verhaal van de man uit Nazareth

De kruisweg die in de verschillende kerken hangt toont het verhaal van de man uit Nazareth, met het kruis op de schouders op weg naar Golgotha. Een weg van vallen en opstaan, van verlangen en loslaten op de Via Dolorosa in Jeruzalem.

Facebook