Vasten is helemaal terug, maar dan wel zonder de kerk: ‘Je bent een held als je vast’

Na carnaval is de vastenperiode aangebroken. Oosterhouters worden met posters in de stad uitgenodigd om ook te vasten, op een manier die ieder zelf kiest. Oudere lezers kunnen het zich misschien nog herinneren: tot Pasen ging alle snoep in een trommeltje, om op het feest pas te worden opgegeten. Voor veel mensen is dat nog steeds het symbool voor het vasten.

Huidige tijd

Woensdag is er in het kader van die vastenactie in de priorij van het Catharinadal in Oosterhout vanaf 19.30 uur een lezing door cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers. Zonder hem te vragen de inhoud van die lezing al prijs te geven, willen we hem wel zijn licht laten schijnen over het fenomeen vasten. Wie doen het en waarom, en is er een link te leggen met de huidige tijd? ,,Vasten hoort tot de antropologie van religie, het komt in alle wereldgodsdiensten voor'', weet Rooijakkers. "