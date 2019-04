Varen wordt de volgende stap voor de rietaak in Drimmelen

Interview + Video Wethouder John van Oosterhout wordt Biesbosch­gids: ‘Daar ligt mijn hart’

13:00 DRIMMELEN – We bellen als John van Oosterhout in de auto zit naar Friesland. ,,Even een mast ophalen voor de boot” Hij stopt vervroegd als wethouder van Drimmelen. Nieuw levensdoel: mensen met een beperking rondvaren door de Biesbosch. ‘Laten zien hoe mooi dit natuurpark is. Iedereen moet het kunnen beleven’