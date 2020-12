Varen, wandelen en fietsen, maar is er nog meer te doen in Drimmelen?

Recreatief Drimmelen stuurde onlangs een vragenlijst naar recreatieondernemers in de gemeente Drimmelen. ,,We wilden inzicht krijgen in wat er volgens de ondernemers beter kan en wat ze missen”, zegt Corine Polak van Recreatief Drimmelen.

Wat te doen in Drimmelen?

Toeristisch magazine

Daarom maakt Recreatief Drimmelen een toeristisch magazine met informatie over het gebied. Het magazine is uiterlijk 1 april verkrijgbaar op vrijwel alle locaties in de gemeente waar toeristen komen. Bovendien wordt het magazine ook huis-aan-huis verspreid. Polak: ,,Ook veel inwoners weten niet wat er allemaal in Drimmelen te doen is. Zo kunnen ze toerist in eigen gemeente zijn of hun familie en vrienden informeren.”